Katwijk verspeelt dure punten: speelt gelijk tegen VVSB Katwijk-aanvoerder Robbert Susan aan de bal (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - Lijstaanvoerder Katwijk heeft in eigen huis verrassend gelijkgespeelt tegen VVSB. Tommy Bekooij maakte in de eerste helft na een fout van Mark de Loor 1-0. In de laatste minuut van de blessuretijd werd het alsnog 1-1. VVSB-aanvoerder Vladimir Jozic maakte hands waarna Robbert Susan de daarvoor gegeven penalty binnenschoot.

In een gelijkopgaand duel was er lange tijd niets aan de hand voor VVSB. Pas een kwartier voor tijd klopte Katwijk op de Noordwijkerhoutse deur. Robbert Susan schoot in de slotfase een enorme kans naast na goed werk van Frank Tervoert. Uiteindelijk kon Susan zich revancheren door de 1-1 vanaf elf meter binnen te schieten. De grootste titelconcurrent van Katwijk: Kozakken Boys, won van Barendrecht. Het verschil op de ranglijst is drie punten. Katwijk heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. VVSB staat op een prima zevende plaats en kan hoogstens vijfde worden.





Scoreverloop: Katwijk - VVSB 1-1 (0-1): 0-1 Bekooij, 1-1 Susan