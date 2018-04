Deel dit artikel:











Drie aanhoudingen na inbraak in 's-Gravenzande Politiewagen met zwaailicht (Foto: Politie Den Haag)

'S-GRAVENZANDE - In 's-Gravenzande zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag drie mannen aangehouden op verdenking van inbraak in een woning aan het Wegedoornpad.

Buurtbewoners hoorden geluiden en zagen inbrekers weglopen. Een aantal buurtbewoners volgde de verdachten op straat. Toegesnelde agenten hielden in de omgeving twee verdachten aan. Een andere man vluchtte weg en verschool zich in de nabij gelegen bosjes. Hij werd gevonden door politiehonden die ook ingezet werden. In de buurt werden spullen gevonden die mogelijk van diefstal afkomstig zijn.