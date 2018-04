In je blote kont de glijbaan af tijdens wereldrecordpoging glijbaan glijden

KOUDEKERK AAN DEN RIJN - Het Prins Willem-Alexander Bad in Koudekerk aan den Rijn bestaat zaterdag 25 jaar en daarom heeft het bestuur besloten om het wereldrecord glijbaan glijden te gaan verbeteren. Meer dan negentig mensen hadden zich voor het evenement ingeschreven.

In een uur moeten zoveel mogelijk mensen door de 48 meter lange glijbaanslurf het water in plonsen. 'De glijders moet wel even geduld hebben. Je mag pas starten als degene die voor je is in het water is beland', vertelt Kees Cok van het PWA Bad.

Het doel is om in het Guinness Book of Records te komen. Daarom is er ook een notaris aanwezig om erop toe te zien dat het allemaal volgens de regels verloopt.



Bloot gaat het snelst

De beste tip om zo snel mogelijk de glijbaan af te komen is om je zwembroek naar beneden te doen en in je blote kont de glijbaan af te gaan. Een van de deelnemers zegt lachend: 'Ik ga inderdaad met mijn blote kont in de glijbaanslurf, maar dat doe ik wel pas als ik aan de beurt ben.'

In totaal zijn 301 mensen naar beneden gegleden. Het record staat op 390. Geen wereldrecord dus, maar Kees Cok denkt daar anders over: 'Er gaat sowieso een record verbroken worden want er is nog geen bestaand record van een vijftig meter glijbaan.'

