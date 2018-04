Marit Bouwmeester zeker van eindzege Hyères

VOORBURG - Marit Bouwmeester heeft de wereldbekerwedstrijd in Hyères op haar naam geschreven. De zeilster uit Voorburg eindigde in de negende race als tiende en kan niet meer worden ingehaald.

Bouwmeester, die tot dusverre twee van de negen races won in Frankrijk, heeft 32 punten. Nummer twee Paige Railey uit de Verenigde Staten staat op 85 punten. De Finse Monika Mikkola is derde met 87 punten.

Windsurfer Kiran Badloe uit Den Haag moest in de RS:X-klasse met de zesde plaats in de eindstand genoegen nemen. In de slotrace finishte hij als tiende.

