Voorbeschouwing ADO – PSV: Groenendijk heeft wapen terug met Becker

Vermoedelijke opstelling:

ADO-trainer Fons Groenendijk kan tegen PSV weer beschikken over Sheraldo Becker. De buitenspeler start daarom op de flanken. Doelman Robert Zwinkels lijkt PSV niet te gaan halen, waardoor Indy Groothuizen hem onder de lat vervangt.

De vermoedelijke opstelling van ADO Den Haag tegen PSV

Verwachting Fons Groenendijk:

'We moeten vooral ons eigen ding doen en we moeten in beide wedstrijden resultaat boeken. We starten dus om te winnen. Ik weet dat we tegen de kampioen spelen, die zijn in principe klaar, maar hebben wel heel veel kwaliteit en zij willen het seizoen goed afsluiten. Het wordt een zware pot. Of ik het heilige vuur nog zie? Ja, anders zijn wij als staf er om daar iets aan te doen. We tolereren niet dat we nu gaan verslappen.'

Vorig seizoen:

Door een doelpunt van Mike Havenaar pakte ADO Den Haag vorig seizoen een punt tegen PSV.

Uitgelicht:

Wie aan doelman Martin Hansen denkt, denkt aan ADO Den Haag tegen PSV op dinsdag 11 augustus 2015, toen de Deense keeper op fenomenale wijze de gelijkmaker maakte.

Mis niks van ADO Den Haag – PSV:

De wedstrijd tussen ADO Den Haag en PSV is zondagmiddag vanaf 14.25 uur live te volgen op 89.3 FM Radio West. Ook via onze social media-kanalen blijf je op de hoogte.