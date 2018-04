Werkwillige buschauffeurs mogen tijdens staking gewoon rijden: 'Een rare beslissing'

REGIO - De werkgevers in het streekvervoer zullen niet alle bussen binnen houden tijdens de staking die maandag en dinsdag gepland staat. Ze willen werkwilligen de kans geven om toch te rijden. Dit is anders dan tijdens de staking in januari, toen er helemaal geen bussen reden.

'In januari, toen er ook een dag gestaakt werd, hebben we alle bussen binnen gehouden. Vanwege de duur van de staking en de grote gevolgen voor onze reizigers, doen we dat 30 april en 1 mei niet', staat er in een mededeling van de werkgevers van het openbaar vervoer te lezen. Werknemers die willen werken kunnen daardoor diensten en ritten van werknemers die staken overnemen. 'Waar we kunnen rijden, rijden we.'

De werkgevers hopen dat de stakers en werkwilligen respect voor elkaar tonen en dat iedereen zich 'met respect voor de opvatting van een ander gedraagt'.



Een moeilijke situatie

Wilferd Jonkhout van vakbond FNV is verbaasd over de beslissing van de werkgevers. 'Wij zijn hier niet blij mee en vinden het een rare beslissing. We vrezen dat de werkgevers de werkwilligen in een moeilijke situatie brengen.' Jonkhout doelt hiermee op het gedrag van reizigers richting de buschauffeurs. 'Als iemand heel lang op de bus heeft staan wachten en vervolgens bij een werkwillige buschauffeur instapt, kan het zomaar zijn dat de buschauffeur de wind van voren krijgt. We hebben bij eerdere stakingen al meegemaakt dat het gedrag van bepaalde reizigers heel vervelend kan zijn en dat zij zich afreageren op de buschauffeur, soms met heel wat agressie.'

Bang voor confrontaties tussen de stakende en werkwillige chauffeurs is Jonkhout niet: 'Nee hoor, de werkgevers hebben duidelijk opgeroepen om elkaar met respect te behandelen en begrip te hebben voor een andere opvatting. Ik ga ervan uit dat zich daar geen problemen voordoen.'

LEES OOK: Staking streekvervoer mag doorgaan van de rechter