Pauline Krikke pleit voor nieuwe wet om ongewenste financiering aan te pakken

DEN HAAG - 'Zeer ernstig en zorgwekkend.' Zo noemt de Haagse burgemeester Pauline Krikke de financiering van de As Soennah-moskee door een omstreden Koeweitse investeerder die in verband wordt gebracht met terrorisme. Krikke wil dat Rijk en gemeenten intensiever samen gaan werken 'om op te kunnen treden tegen boodschappen die onze manier van leven en onze democratische rechtsstaat ondermijnen'. Zaterdagavond pleitte Krikke in Nieuwsuur voor een nieuwe landelijke wet, de Wet Integrale Aanpak Ongewenste Financiering.

De wet geeft ministers en burgemeesters meer wettelijke mogelijkheden om een halt te kunnen toeroepen aan onwenselijke invloeden die met buitenlandse financieringen meekomen naar instellingen in Nederland. 'Ontwrichtende boodschappen over bijvoorbeeld vrouwenbesnijdenis, die haaks staan op wat wij in Nederland met elkaar nastreven en in wetten hebben vastgelegd, die willen wij niet in onze wijken en buurten. Maar we hebben nu onvoldoende middelen om ertegen in actie te komen', legt Krikke uit.



Krikke ziet weinig heil in een algemeen verbod op buitenlandse financiering of financiering uit bepaalde landen. Wel wil ze dat er meer verbinding tussen het Rijk en de gemeenten komt. 'Buitenlandse financiering is als zodanig niet per se problematisch. Dat wordt het pas als met het geld ook boodschappen, standpunten of gedragsregels meekomen die onze manier van leven en onze democratische rechtsstaat ondermijnen. Gemeenten en politie zijn de eersten die dergelijke signalen opvangen. Merken wij een stijging van het aantal buitenlandse predikers? Signaleren wij problematisch gedrag richting bijvoorbeeld meisjes die worden verplicht een hoofddoek of een nikab te dragen? Dan wil ik dat we effectiever kunnen optreden.'



Landelijk expertisepunt

Krikke geeft hierbij een sleutelrol aan een landelijk expertisepunt. 'Gemeenten melden signalen van ondermijning van de rechtsstaat door een lokale organisatie bij dit punt. Dat kan om een religieuze instelling gaan, maar bijvoorbeeld ook om een motorclub die met buitenlandse financiering een eigen, parallelle samenleving opzet. Het Rijk voedt ditzelfde punt indien zij vraagtekens hebben bij een buitenlandse financieringsstroom.'

'Het expertisepunt kan ook proactief informatie uitvragen bij gemeenten en politie over mogelijk ongewenste activiteiten van een instelling of organisatie. Deze informatie wordt gebundeld in een gezamenlijk advies aan de verantwoordelijk minister om maatregelen te treffen. Zo’n maatregel zou het bevriezen van gelden kunnen zijn', aldus Krikke.

