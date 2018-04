Storing Schiphol kan ook maandag gevolgen hebben

DEN HAAG - Mensen die zondag vanaf Schiphol vliegen, moeten rekening houden met lange wachttijden, vertragingen en annuleringen nadat het vliegveld te kampen had met een grote storing. Hoewel de problemen zijn opgelost, kunnen reizigers ook maandag nog vertraging hebben.

Treinen reden zondagochtend vroeg niet meer naar Schiphol en de toegangswegen werden afgesloten vanwege een storing bij het inchecken, die door een eerste stroomuitval was veroorzaakt. Onder meer op de A4 ontstond een file. De weg is inmiddels weer vrij en ook de treinen rijden weer. Een woordvoerder zegt dat reizigers wel nog rekening moeten houden met gevolgen voor het vliegverkeer. Hij adviseert om de vluchttijden in de gaten te houden.

Wat er maandag precies gebeurt is nog niet te voorspellen, maar er zullen zeker naweeën van zijn, zegt een woordvoerder.

Inmiddels loopt het heel erg vol in de vertrekhallen op de luchthaven. Voor de balies en in de hallen staan lange rijen.