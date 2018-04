Deel dit artikel:











Politie vraagt Scheveningen om hulp: Wie weet een naam voor dit gouden trio? (Foto: Politie Scheveningen)

DEN HAAG - De politie in Scheveningen heeft bij een vrijgezellenfeest drie goudvissen in beslag genomen. De dieren staan nu op het bureau, maar hebben nog geen naam. Wie weet hoe de vissen moeten gaan heten, kan dat via Facebook aan de politie laten weten.

De politie werd vrijdag naar de Renkenstraat gestuurd, waar ongeveer tien Belgen rondliepen in viskostuums. Ze hadden ook vissenkoppen op. 'Nu was dat natuurlijk niet zo raar op Koningsdag, maar een van deze personen had ook een aquarium bij zich met daarin goudvissen.' De 'vrijgezel' bleek de goudvissen als cadeau te hebben gekregen. 'Niet echt wenselijk, dus werd er besloten de goudvissen mee naar het politiebureau te nemen.' Volgens de politie werden de goudvissen op het bureau met open armen ontvangen. Het gouden trio staat op 'een mooi plekje'. Suggesties voor namen kunnen hier worden gedaan.