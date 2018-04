Deel dit artikel:











LIVEBLOG: ADO Den Haag - PSV Gaat Abdenasser El Khayati weer toveren met zijn voeten tegen PSV (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag speelt zondagmiddag de laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Landskampioen PSV komt op bezoek. De residentieclub staat negenende en moet achtste worden om mee te kunnen doen aan de play-offs. De achterstand op die belangrijke plek is één punt en daarom moet er in een uitverkocht Cars Jeans Stadion resultaat worden geboekt. Alles over de wedstrijd (aftrap om 14.30 uur) is live te volgen via 89.3 FM Radio West en dit liveblog.

