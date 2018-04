Geen supporters, wel veel politie in Voorburg

Deel dit artikel:











VOORBURG - In het Huygenskwartier in Voorburg was zondag geen ADO-supporter te zien. Er was wel veel politie op de been in het oude centrum.

Op Facebook was opgeroepen om zondagochtend voor de wedstrijd tegen PSV van Voorburg naar het Cars Jeans Stadion te lopen. Burgemeester Klaas Tigelaar van Leidschendam-Voorburg had de manifestatie verboden, omdat die niet aangemeld was. Op Facebook was de manifestatie daarna afgelast. Volgens een verslaggever van Omroep West was het rustig in Voorburg. Wel viel hem op dat uit voorzorg er veel politie op de been was. Het supportershome is een uur eerder opengegaan.