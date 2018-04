Deel dit artikel:











Goppel rechtsback in plaats van Ebuehi in basis ADO Den Haag - PSV Sheraldo Becker in actie tegen FC Utrecht. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Thijmen Goppel vervangt de geblesseerde Tyronne Ebuehi in de basisopstelling van ADO Den Haag tegen landskampioen PSV. Sheraldo Becker keert terug in de basis. Indy Groothuizen verdedigt het doel omdat eerste keeper Robert Zwinkels nog te geblesseerd is.

Radio West zendt de eredivisiewedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Twente integraal uit. Jim van der Deijl en Bas Muijs verzorgen vanaf 14.30 uur het radiocommentaar. Opstelling ADO Den Haag: Indy Groothuizen;Thijmen Goppel, Tom Beugelsdijk, Wilfried Kanon, Aaron Meijers; Danny Bakker, Abdenasser El Khayati, Lex Immers; Sheraldo Becker, Bjorn Johnsen, Erik Falkenburg Opstelling PSV: Eloy Room; Santiago Arias, Daniel Schwaab, Nicolas Isimat-Mirin, Joshua Brenet; Pablo Rosario, Jorrit Hendrix, Gastón Pereiro; Albert Guðmundsson, Steven Bergwijn, Hirving Lozano LEES OOK: LIVEBLOG ADO - PSV