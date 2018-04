113 jaar oude tram weer terug in Den Haag

DEN HAAG - Hij is al 113 jaar oud en vanaf vandaag weer actief in Den Haag. Tram nummer 36, die ook wel Ombouwer wordt genoemd, rijdt vanaf het Haags Openbaar Vervoer Museum zo nu en dan richting de stad.

Ongeveer een keer per week, meestal op zondag, stuurt het museum er een tram op uit die dan een rondje door de stad gaat maken met mensen die houden van trams én Den Haag.

Dat nu ook de Ombouwer een van deze trams wordt, is bijzonder omdat het vervoersmiddel veel ouder is dan de andere trams. In 1905 begon de tram met rijden. In de jaren dertig is hij gemoderniseerd. Volgens een woordvoerder van het museum is dat bijzonder omdat trams die het niet meer deden destijds meestal werden gesloopt.



Gerestaureerd

Tot 1963 reed de tram dagelijks door de stad. Daarna reed hij soms nog stukjes bij het museum, totdat hij in 2000 kapot ging. De tram is uitgebreid gerestaureerd en mag nu dus weer naar buiten.

Een ritje in de trams van het museum duurt ongeveer een uur.