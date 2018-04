Deel dit artikel:











ADO speelt gelijk tegen landskampioen PSV, play-offs nog binnen handbereik Becker, Immers en Johnsen juichen nadat de Noor de 1-1 tegen PSV heeft gemaakt (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag heeft in een aantrekkelijk duel met 3-3 gelijkgespeeld tegen landskampioen PSV. Bjørn Johnsen was belangrijk aan de kant van de residentieclub. De Noor scoorde twee keer voor de Hagenezen. Doordat PEC Zwolle en SC Heerenveen verloren, blijft ADO in de race voor play-offvoetbal.

Tegen PSV keek ADO eerst tegen een achterstand aan nadat Hirving Lozano binnenkopte. Johnsen en Nasser El Khayati stelden orde op zaken door allebei te scoren voor rust. Gastón Pereiro maakte na een klein uur gelijk, waarna Johnsen het duel leek te beslissen. Pereiro gooide echter roet in het Haagse eten en bepaalde vijf minuten voor tijd de eindstand: 3-3. Zondagmiddag degradeerde FC Twente na 34 jaar uit de eredivisie. De Tukkers verloren met 5-0 van Vitesse. De club uit Enschede wordt volgend seizoen vervangen door Fortuna Sittard, dat gisteren promoveerde. Scoreverloop ADO Den Haag - PSV 3-3 (2-1): 1-0 Lozano (11'), 1-1 Johnsen (16'), 2-1 El Khayati (27', strafschop) 2-2 Pereiro (58'), 3-2 Johnsen (72'), 3-3 Pereiro (85') ADO Den Haag: Groothuizen; Goppel, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Immers, El Khayati (Gorter, 83'), Bakker; Becker (Hooi, 77'), Johnsen, Falkenburg (Lorenzen, 70') PSV: Room: Arias, Schwaab, Isimat-Mirin, Brenet; Rosario (Ramselaar, 79'), Hendrix, Pereiro; Guðmundsson (Lammers, 79'), Bergwijn, Lozano (Malen, 19') Gele kaart(en): Beugelsdijk (ADO Den Haag), Arias (PSV) Rode kaart(en): n.v.t. Scheidsrechter: Van Boekel Toeschouwers: 15.000 (Cars Jeans Stadion, Den Haag)