'Help, mijn vrouw is zwanger!', Naomi van As en Sven Kramer krijgen kindje Foto: Twitter (@naomivanas)

DEN HAAG - Naomi van As (34) en Sven Kramer (32) zijn in blijde verwachting. Dat heeft de Haagse oud-tophockeyster en tv-presentatrice onthuld. Het sportieve liefdespaar maakte zondagmiddag de komst van hun eerste baby bekend via social media. 'Baby on the way', liet Van As via Twitter weten.