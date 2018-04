Deel dit artikel:











Zeilen: Marit Bouwmeester sluit sterk af in Hyères Marit Bouwmeester tijdens de Medemblik Regatta. (Foto: Klaas Wiersma)

VOORBURG - Marit Bouwmeester uit Voorburg beëindigde haar succesvolle optreden in het wereldbekertoernooi voor de Franse kust in Hyères in stijl. De olympisch kampioene in de Laser Radial zegevierde in de medalrace. Ze was dankzij een grote voorsprong op haar achtervolgers al zeker van de titel.

Bouwmeester hoefde haar medalrace alleen nog maar uit te varen om de gouden medaille mee naar huis te nemen. 'Als je zeilt, kun je maar beter alles geven en proberen de race te winnen en ik ben blij dat dat me gelukt is', reageerde ze. Kiran Badloe moest zich in de RS:X-klasse tevreden stellen met de zesde plaats in de eindstand. In de medalrace finishte de Haagse windsurfer als vijfde.

De Geus Lilian de Geus uit Den Haag eindigde in de medalrace als vijfde en belandde daardoor in het eindklassement op de zevende positie. In de 49erFX kwamen Annemiek Bekkering (Den Haag) en Annette Duetz (Delft) op de negende plek uit in de eindstand.