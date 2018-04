Deel dit artikel:











Immers speler van het jaar bij ADO Den Haag, Goppel grootste talent Immers, Goppel en Johnsen kregen een persoonlijke prijs voor hun verdienste dit seizoen (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Lex Immers is uitgeroepen tot ADO Den Haag-speler van het jaar. De verloren zoon die afgelopen zomer overkwam van Club Brugge was met zijn strijdlust en doelpunten belangrijk voor de ploeg van Fons Groenendijk. Thijmen Goppel werd talent van het jaar. De in Leiderdorp geboren vleugelflitser maakte dit seizoen veel indruk met zijn snelheid.

Vanzelfsprekend werd Bjørn Johnsen uitgeroepen tot voetballer met de meeste doelpunten. De Noor schoot er tegen PSV twee in en is nog volop in de race voor de topscorerstitel van de eredivisie. Hij staat één doelpunt achter op Alireza Jahanbakhsh van AZ. Er staat nog een speelronde op het programma.





LEES OOK: ADO speelt gelijk tegen landskampioen PSV, play-offs nog binnen handbereik