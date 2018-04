ADO-spits Bjørn Johnsen: 'Ik wil nu topscorer worden'

DEN HAAG - Bjørn Johnsen was het goudhaantje aan de kant van ADO Den Haag tegen PSV. De spits scoorde tweemaal en klimt daardoor op de topscorerslijst van de eredivisie. Na de wedstrijd was de aanvaller duidelijk: 'Ik wil nu topscorer worden. Maar de gedachte aan Europees voetbal met ADO is waanzinnig.'

De Noor dacht deze week vaker aan de persoonlijke prijs. Zo had hij al een inschatting gemaakt hoe hij gelijk kan komen met de huidige eredivisietopscorer Alireza Jahanbakhsh van AZ. Johnsen daarover: Ik had gehoopt op één goal tegen PSV en twee tegen Roda. Dan stond ik gelijk.'

Het liep echter anders. De spits was op dreef tegen PSV. Zo vertelt hij: 'Vandaag had ik twee kansen en dat werden twee doelpunten. Ik wilde graag de penalty nemen omdat ik topscorer wil worden. Maar Nasser (El Khayati red.) pakte de bal. Hij staat eerste op de lijst, ik tweede, en hij heeft nog niet gemist. Wat kan ik dan zeggen.'



'Kampioenen scoren vaak in de laatste minuut'

Vervolgens blikt hij terug op het duel met PSV: 'Ik ben niet blij met resultaat. We waren in de positie om de wedstrijd te winnen. Kampioenen (PSV red.) scoren vaak in de laatste minuut. Vooraf teken je voor een resultaat als dit.'

Volgende week speelt Jahanbakhsh met AZ tegen PEC Zwolle. Zwolle strijdt met ADO om een play-offticket. Johnsen is duidelijk over wat echt van belang is voor ADO. 'Ik zou blij zijn als Jahanbakhsh volgende week scoort en PEC uitschakelt waardoor wij play-offs gaan spelen.'



'Technisch manager Van As heeft een probleem'

Vervolgens droomt Johnsen verder over de Europa League en heeft hij medelijden met Jeffrey van As. De manager voetbalzaken van ADO gaat volgens de Noor een zware zomer tegemoet. Met een knipoog vertelt de spits: 'Jeffrey heeft een groot probleem. Ik denk dat hij gestresst is. Hij moet een elftal voor de Europa League samenstellen.'

LEES OOK: ADO speelt gelijk tegen landskampioen PSV, play-offs nog binnen handbereik