Immers: 'Als we winnen zijn we voor 999% zeker van play-offs'

Lex Immers is duidelijk. 'Winnen volgende week is genoeg' (foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Lex Immers, Fons Groenendijk en Tom Beugelsdijk hebben een simpel scenario voor volgende week. 'Zelf winnen', klinkt het eensgezind. Immers vervolgt daarna: 'dan zijn we voor 999% zeker van het spelen van play-offs.' Die wedstrijd moet dan gewonnen worden in Kerkrade. Tegenstander Roda JC moet bijna zeker nacompetitie spelen.

Immers - die werd uitgeroepen tot ADO-speler van het jaar- verwacht dat Roda volgende week rekening houdt met de eventuele nacompetitie. 'Er staat voor Roda veel geld op het spel', laat middenvelder weten. 'Die willen volgend jaar in de eredivisie blijven. Die gaan geen risico's nemen.' Hij gaat ook geen contact opnemen met oud-ploeggenoot Christian Kum. 'Nee', antwoordt hij. 'Ik denk niet dat we het zo moeten spelen. We moeten het zelf doen.'

Tom Beugelsdijk zet ook geen kratje bier koud voor Jens Toornstra, als Feyenoord volgende week wint van Heerenveen. 'Hij krijgt toch gewoon betaald', lacht de voetballer, als hem ernaar gevraagd wordt. Om verder te gaan: 'Daarnaast drinkt Jens volgens mij geen bier en is Feyenoord aan zijn stand verplicht om te winnen van Heerenveen.' De Hagenees vindt net als Immers dat ADO van eigen kracht moet uitgaan. 'Wij moeten gewoon winnen en één van de twee andere moet verliezen', luidt Beugelsdijk zijn nuchtere scenarioschets.





'Moeten het zelf doen'

ADO-trainer Fons Groenendijk is het eens met zijn spelers. 'Ik heb het in de kleedkamer tegen de jongens gezegd. We moeten het zelf doen. Als je wint bij Roda is het genoeg. Dan krijgen we een week later Utrecht thuis in de playoffs. In een uitverkocht huis.'

