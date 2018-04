West Wekker: dollemansrit eindigt in de sloot en ADO-supporters geven rolstoel cadeau

REGIO - Goedemorgen! Schenk jezelf een kop koffie in en bekijk hier de vier berichten van gisteravond en vannacht. Dan kan je maandag pas echt beginnen!

1. Gewapende overval bij benzinepomp

Een benzinepomp van BP aan de Vrijheidslaan in Delft is zondagavond overvallen door gewapende een man in zwarte kleding. De politie kan nog niet zeggen wat voor een wapen de man bij zich had en of er slachtoffers zijn gevallen. Ook is het onduidelijk of er buit is gemaakt. De dader is nog voortvluchtig.

2. ADO-supporters doen rolstoel cadeau

Een oproep op Marktplaats deed de harten van de leden van supportersvereniging Haagse Bluf smelten: de 12-jarige Senna Kragt was op zoek naar een rolstoel, zodat hij beter kan spelen met zijn broertje Minck die in een rolstoel zit. De ADO-supporters brachten Senna zijn wens in vervulling en overhandigden hem de rolstoel zondagmiddag in het Huygenkwartier in Voorburg.

3. Dronken bestuurder eindigt in de sloot

In Naaldwijk en Maasdijk werd de buurt zaterdag opgeschrikt door een dollemansrit van de 21-jarige man. Met een flinke slok alcohol op, is de man achter het stuur gekropen en rond gaan rijden. Tijdens zijn tocht reed hij vier andere auto's aan, waarbij één bestuurder lichtgewond raakte. De dronken rit van de man eindigde in een berm boven een sloot, waar de politie hem heeft aangehouden. Eenmaal aangekomen op het bureau bleek dat hij inderdaad te veel gedronken had.

4. Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt!

Babynieuws uit de sportwereld: schaatser Sven Kramer en de Haagse oud-tophockeyster Naomi van As verwachten hun eerste kindje! Via Twitter brachten zij het mooie nieuws naar buiten. Sven plaatste een foto van de omslag van een boek van Kluun, met daarop de tekst: 'Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt!'





Het weer: de dag begint bewolkt, maar wel droog. Later op de dag gaat het weer regenen. Er waait een stevige zuidoostenwind. In de avond en nacht draait de wind naar het westen. Het wordt maximaal 13 graden.