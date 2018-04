Deel dit artikel:











Eljero Elia belangrijk voor Istanbul Basaksehir in Turkse titelstrijd Eljero Elia viert een doelpunt met teamgenoten (foto: ANP)

DEN HAAG - Eljero Elia had met een assist een aandeel in de 4-1 overwinning van zijn club Istanbul Basaksehir op Osmanlispor FK. De Turkse titelstrijd is ongemeen spannend dit jaar. Elia's club is op dit moment lijstaanvoerder. Galatasaray kan nog passeren op de ranglijst als ze winnen van Besiktas. Er zijn nog drie speelronden te spelen in Turkije.

Elia is een belangrijke speler bij de huidige lijstaanvoerder van Turkije. De oud-speler van ADO Den Haag speelde dit seizoen 21 competitiewedstrijden waarin hij vijf keer scoorde en twee assists gaf. In de Champions League-kwalificatiewedstrijden scoorde de geboren Voorburger ook nog drie keer in vier wedstrijden.