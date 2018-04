Dollemansrit dronken bestuurder eindigt in de sloot

NAALDWIJK - Een 21-jarige man met een flinke slok alcohol op heeft zaterdag een ravage aangericht in Maasdijk en Naaldwijk. Tijdens zijn dollemansrit veroorzaakte hij vier verkeersongevallen, waarbij één slachtoffer lichtgewond raakte. De auto kwam tot stilstand in een berm boven een sloot langs de Laan van de Heilige Lambertus bij Maasdijk.

Rond 16.00 uur werd de politie gebeld door de man die lichtgewond raakte. Hij vertelde dat een groene auto eerst twee geparkeerde auto's had aangereden en daarna zijn auto raakte.

De politie is met onder meer een helikopter op zoek gegaan naar de auto. Omstanders zagen het voertuig even later spookrijden op de Maasdijk en tot stilstand komen in de berm. Daar trof de politie de 21-jarige man uit Naaldwijk in een laveloze toestand aan.



Vier aanrijdingen

Op het bureau bleek inderdaad dat de man gedronken had. Daar bleek ook dat hij een vierde auto had aangereden. Zijn rijbewijs is ingenomen en er zijn meerdere processen-verbaal tegen hem opgemaakt.

Het is nog niet bekend wanneer de man zich voor de rechter moet verantwoorden.