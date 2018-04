ADO krijgt volgend seizoen meer televisiegelden door degradatie FC Twente

DEN HAAG - ADO Den Haag kan volgend seizoen ongeveer 175.000 euro extra op de bankrekening bijschrijven. Omdat FC Twente volgend seizoen in de eerste divisie speelt, stijgt de residentieclub een plekje op de lijst voor verdeling van televisiegelden van de eredivisie. ADO bezit op die ranking nu de elfde plek.

PEC Zwolle staat een plek onder ADO. Die club kan aan het einde van het seizoen niet over ADO heen in deze ranking. De telling gaat over de laatste tien seizoenen. Om de recente resultaten zwaarder te laten tellen is aan het huidige seizoen factor tien gehangen. Dat loopt terug naar 2008/2009; in dat seizoen tellen de punten slechts eenmaal.

De ranglijst moet elk jaar worden opgemaakt, omdat de tv-gelden in Nederland niet gelijk worden verdeeld. De koploper in de tv-lijst kreeg tijdens het seizoen 2017/2018 dertien procent van de 70,7 miljoen euro. De nummer twee twaalf procent en nummer drie elf procent. Daarna loopt het percentage snel terug: de nummer vijf op de ranglijst krijgt nog maar acht procent. ADO kreeg afgelopen seizoen 3,45%. Dat was omgerekend 2.439.150 euro.

