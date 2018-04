ADO-supporters overhandigen rolstoel aan Senna (12)

DEN HAAG - Hoewel burgemeester Tigelaar de geplande manifestatie van ADO-supporters verboden had, verzamelde zondag een aantal van hen zich alsnog bij vertrektpunt het Huygenskwartier in Voorburg. Niet om de tocht te maken, maar om een wens van de 12-jarige Senna Kragt in de vervulling te laten gaan. 'We hebben het hart echt wel op de goede plek', aldus Jacco van Leeuwen, voorzitter van supportersvereniging Haagsche Bluf.

'Eén van onze supporters kwam op Marktplaats een oproep tegen', legt Van Leeuwen uit. 'Daarin vertelde Senna dat zijn broertje Minck in een rolstoel zit. En om nog beter met hem te kunnen spelen, wil hij er ook graag één. Dat vonden we zo mooi, dat we besloten geld in te zamelen er er één voor hem te kopen.'

En zondagmiddag dus werd de rolstoel door ADO-supporters aan Senna overhandigd. Hij en zijn broertje waren door het dolle heen, vertelt Van Leeuwen. 'Ze hebben de hele middag in de rolstoel met elkaar gespeeld. Daar doe je het voor natuurlijk.'



Verbod

Het was eigenlijk verboden voor ADO-supporters om zondag samen te komen in het Huygenkwartier. Eerder deze week was opgeroepen om voor de wedstrijd tegen PSV van Voorburg naar het Cars Jeans Stadion te lopen. Maar burgermeester Klaas Tigelaar van Leidschendam-Voorburg stak daar een stokje voor, omdat de manifestatie niet was aangemeld bij de gemeente.

Volgens Van Leeuwen was er dan ook aardig wat politie op de been om te controleren of er geen supporters waren. 'Die hebben nog even staan mee staan kijken bij ons. Het was te zien dat ook zij het erg mooi vonden!' En daar is Van Leeuwen erg blij mee. 'We hebben wel expres voor deze locatie gekozen, juist om te laten zien dat de actie van Tigelaar misschien een beetje overdreven was.'

