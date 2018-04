Deel dit artikel:











Gewapende overval bij benzinepomp, verdachte op de vlucht De benzinepomp aan de Vrijheidslaan die is overvallen. (Foto: Regio 15)

DELFT - Bij een benzinepomp van BP aan de Vrijheidslaan in Delft is zondagavond een gewapende overval gepleegd. De politie is op zoek naar een man in zwarte kleding.

De pomp werd rond 21.45 uur overvallen. De overvaller had een wapen bij zich, maar de politie kan nog niet zeggen om wat voor een wapen het gaat. Ook is het nog onduidelijk of er buit is gemaakt en of er gewonden zijn gevallen. De dader is nog voorvluchtig. Volgens een woordvoerder is de politie druk op zoek en worden er getuigen gehoord.