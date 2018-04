Deel dit artikel:











Auto op zijn kant door enorme plas water in Nieuwerkerk aan den IJssel Auto op zijn kant bij Cortlandt-aquaduct | Foto: AS Media

NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL - Op de A20 richting Rotterdam is maandagmorgen een auto op zijn kant gegaan door een enorme plas water. Dat meldt website AS Media. Door de hevige regenval was er onder het Cortlandt-aquaduct in Nieuwerkerk aan den IJssel een gigantische plas water van twee rijstroken breed ontstaan. De bestuurster van de auto zag dat te laat en reed met volle snelheid door de plas. Ze raakte de macht over het stuur kwijt waardoor haar auto omsloeg.

Van de vele auto's die voorbijreden stopte er slechts één, een beroepschauffeur die onderweg was naar zijn werk. Hij ging direct naar de auto en haalde de vrouw en enkele kinderen eruit. Ze waren allemaal hevig geschrokken maar niet gewond. Ambulancepersoneel heeft de inzittenden nog even nagekeken. Een weginspecteur van Rijkswaterstaat heeft een verstopte put leeg geschept waarna het water snel weg kon lopen. Het is een bekend probleem dat de troep van bomen zich ophoopt bij de put onder het Cortlandt-aquaduct. Bij een flinke onweersbui stromen alle bladeren via de bermen naar de put en onstaat een een flinke plas water.