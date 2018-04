Deel dit artikel:











Breng je stem uit voor de Eeuwige Roem Top 100 Een jonge Claudia de Breij | Foto: Omroep West

DEN HAAG - Claudia de Breij opent maandagmorgen de stembus van de Eeuwige Roem Top 100 op 89.3 FM Radio West. De cabaretière stond vorig jaar op 1 in de jaarlijkse lijst met het nummer 'Mag ik dan bij jou'. Daarmee is ze weer even terug op het oude nest. In de jaren negentig presenteerde De Breij programma's als De Contactlijn, De Estafette en Blauwbilgorgel op Radio West.

De herkomst van de Eeuwige Roemlijst ligt in het Radio West-programma 'Aan de Bak' waarin Patrick van Houten dagelijks het muzikale spel 'Eeuwige Roem' speelt. Drie platen strijden steeds om de eer.



Elke werkdag kiest een kandidaat één plaat die er uit gaat en zet daar een ander nummer voor terug. Een plaat bereikt de status van eeuwige roem als hij zeven dagen vol maakt in het spel. Dan verhuist het nummer naar ‘de Eeuwige Roemlijst’ van Aan de Bak. Sinds april 2012 hebben ruim 300 platen de roemlijst bereikt. Daar kan op gestemd worden. Dat kan tot donderdag 17 mei 12.00 uur.

De Eeuwige Roem Top 100 wordt uitgezonden op Tweede Pinksterdag, maandag 21 mei, tussen 9.00 en 19.00 uur op 89.3 FM Radio West. Stemmen kan op de stempagina.