Uitgestorven busstation door staking: 'Oeps, volgens mij zijn we iets vergeten' Uitgestorven busstation in Leiden | Foto: Omroep West Weinig reizigers op busstation Leiden | Foto: Omroep West

LEIDEN - Het busstation bij station Leiden Centraal is maandagochtend uitgestorven, op een verdwaalde toerist na. De chauffeurs in het streekvervoer hebben het werk neergelegd. Daardoor rijden er maandag en dinsdag geen bussen in onze regio. Volgens FNV-stakingsleider Richard Willing 'blijft alles binnen'.

'De onderhandelingen zijn helemaal vastgelopen', zegt Willing. Dat reizigers de dupe zijn van de staking betreurt hij. 'Je kan niet altijd iedereen te vriend houden, soms moet je wat.' Het gaat niet alleen om geld bij deze staking, er moet ook iets gebeuren aan de werkdruk, vinden de chauffeurs. Volgens chauffeur Michel Vink wordt 'de dienstregeling elk jaar krapper'. De gemiddelde leeftijd van buschauffeurs is 54 jaar, de vergrijzing neemt toe. 'Als oudere werknemer wil je ook wel eens een rondje om de bus lopen of gewoon een keer naar het toilet.'

Taxi De meeste mensen waren op de hoogte van de staking, maar niet iedereen. Verslaggever Leendert Beekman trof op het busstation een buitenlandse vrouw die naar haar werk wilde. Ze besloot dan maar een taxi te nemen. Een andere vrouw had op internet gekeken en daar stond dat er nog wel bussen reden. Ook zij moest alternatief vervoer regelen. Collega's Kelly en Joep kwamen elkaar tegen op een vrijwel verlaten busstation. 'Na een heftig Koningsdag-weekend denk ik dat ik er niet meer aan gedacht heb', zegt Joep. Toen hij het lege busstation zag, drong de staking plotseling weer tot hem door: 'Oeps, volgens mij zijn we iets vergeten.' Kelly: 'We hebben er wel begrip voor'. Een behulpzame collega rijdt speciaal om met de auto, zodat ze toch nog naar hun werk in Leiderdorp kunnen.

Tweede staking Het is de tweede keer dit jaar dat er acties zijn in het streekvervoer. Op 4 januari reden er door acties voor een betere cao ook nauwelijks streekbussen en regionale treinen. LEES OOK: Werkwillige buschauffeurs mogen tijdens staking gewoon rijden: 'Een rare beslissing'