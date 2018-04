't Hoen nieuwe bondscoach honkballers

ALPHEN AAN DEN RIJN - Evert-Jan 't Hoen (42) is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse honkbalploeg. Hij volgt Steve Janssen op die naar Chicago Cubs is vertrokken.

De geboren Alphenaar honkbalt sinds zijn achttiende op hoog niveau en kwam meerdere malen uit voor Nederland. In de jaren '90 speelde 't Hoen in de Verenigde Staten en Canada. Sinds 2001 kwam hij uit als hoofdcoach voor de Rotterdamse Neptunus waarmee hij vier keer landskampioen werd. Ook was 't Hoen actief op drie Olypmische Spelen en vier WK's.

Aanstaande 13 juli debuteert 't Hoen als bondscoach tijdens Honkbalweek Haarlem.