'Deze bomen hebben gezien dat Duitsers hier kwamen en dat Joden werden weggehaald'

DEN HAAG - Tijdens de Tweede Wereldoorlog dacht een groep Joodse onderduikers veilig te zijn in twee Haagse psychiatrische instellingen, voorgangers van de Parnassia Groep. Maar niets bleek minder waar. 251 Joodse patiënten en onderduikers werden opgepakt en gedeporteerd. Filmmaker Arbel Eshet legde deze bijzondere historie vast in de documentaire 'Als bomen konden spreken'. Bekijk de documentaire hier.

Afgelopen winter werd bij Parnassia Groep een monument onthuld om deze geschiedenis te herdenken. 'Dit is het verhaal achter het monument', zegt Eshet.

De deportaties waren tot voor kort onbekend. Ze kwamen aan het licht tijdens historisch onderzoek. Bijna 75 jaar geleden, op 31 december 1942, vond de allereerste razzia en deportatie plaats bij een zorginstelling. Bij de Haagse instellingen Stichting Rosenburg en Stichting Bloemendaal werden Joodse patiënten en onderduikers gedeporteerd naar Westerbork. Ook in de maanden erna waren er deportaties.



Vermoord in vernietigingskampen

Bij verder historisch onderzoek is uitgezocht welke personen het waren. In totaal ging het om 251 Joden, van hen zijn er 227 in vernietigingskampen vermoord. Van de laatste groep is een gedetailleerde namenlijst beschikbaar.



Bomen kunnen niet spreken, dus wij moeten het maar vertellen Pastor Corry van Straten

'Als deze bomen konden spreken, konden ze vertellen wat ze allemaal hebben gezien. Ze hebben gezien dat de Duitsers hier kwamen en dat de Joden werden weggehaald. Maar ja, de bomen kunnen niet spreken, dus wij moeten het maar vertellen', zegt Pastor Corry van Straten van Parnassia in de documentaire.

De documentaire kun je hier terugkijken.

LEES OOK: Rabbijn Ringer ontdekt gruwelijke familiegeschiedenis: 'Ik was met stomheid geslagen'