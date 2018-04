Deel dit artikel:











Man opgepakt voor overval in Bodegraven Politieauto | Foto: John van der Tol

LEIDEN - Een 25-jarige Leidenaar die nog een gevangenisstraf van 5 jaar uit moet zitten, is donderdag opgepakt. De man was op 9 april veroordeeld voor het plegen van een overval op een woning in Bodegraven in 2015. Dat meldt de politie maandag.

Naast de gevangenisstraf moet hij 20.000 euro schadevergeoding betalen aan de slachtoffers. De Bodegraver was niet aanwezig bij de uitspraak van de rechter. De Politie Eenheid Den Haag heeft een speciaal team dat zich actief bezighoudt met de opsporing en aanhouding van veroordeelden die zich aan hun opgelegde straf proberen te onttrekken. LEES OOK: Gewapende overvaller hoort zes jaar cel eisen