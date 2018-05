Vrijwilliger bij het coldcaseteam van de politie: Peter en Jacques lossen na hun pensioen moorden op

DEN HAAG - Voor veel mensen is het pensioen, het moment dat ze eindelijk tijd hebben om de dingen te doen waar ze in hun werkende leven niet aan toe kwamen: golfen, vissen of vier keer per jaar op vakantie. Maar voor Peter (68) en Jacques (67) was het juist hét moment vrijwilliger te worden bij de politie. Een dag in de week helpen ze nu bij het oplossen van oude zaken, bij het Team Coldcase.

Het team houdt zich bezig met moordzaken en verdwijningen, die al jaren onopgelost zijn. Zo onderzoeken ze onder meer de dood van Maarten Redeker in, die werd in 2007 dood gevonden in zijn huis in Den Haag, en de moord op Hans Schonewille, beter bekend als 'De Indiaan' uit Leiden. Het team behaalde recent een succes door de moord op de Israelische Miriam Sharon op te lossen.

Voor vrijwilligers is een plekje in het team 'een ere-baantje', vertelt Jolanda de Hoog. Zij is medeverantwoordelijk voor alle zeshonderd vrijwilligers binnen de Politie Eenheid Den Haag. Sommigen lopen op straat en dragen een wapen. Anderen doen ondersteunende taken, zoals de adminstratie of arrestantenzorg.



Moeilijk afscheid nemen van de politie

Jacques en Peter zijn volwaardig onderdeel van het coldcaseteam. Peter werkte jarenlang de gemeente. Na een loopbaan van 35 jaar mocht hij stoppen. Jacques zat zijn hele leven al bij de politie en kon daar maar moeilijk afscheid van nemen. Al voor zijn pensioen gaf hij aan dat hij nog wel wat binnen de politie wilde doen. 'Als je dat zegt binnen de organisatie, dan onthouden ze dat.'

Ook Peter koos na zijn loopbaan voor vrijwilligerswerk bij de politie. Lekker gemaakt door verhalen van vrienden die bij de politie werkten, geeft hij toe dat hij dat misschien al jaren eerder had moeten doen: 'Als je terugkijkt, dan denk ik: jammer dat ik niet de politieacademie hebt gedaan.'



Een gigantische klus

Nu geniet hij er vooral van dat hij het team kan ondersteunen. Want voordat je begint met oplossen van de zaken moeten de oude dossiers vaak eerst nog gedigitaliseerd worden. 'Dat is een gigantische klus'. Want een dossier dat bestaat uit 32 mappen is geen uitzondering. 'Daar ben je een hele tijd mee bezig.'

Jacques werkt op dit moment aan een dossier van een meisje dat al jaren vermist is. 'Daar is een tip in binnengekomen', vertelt hij. Die wordt door het team onderzocht. En dan kan het ook zo maar eens zijn dat oude getuigen opnieuw ondervraagd moeten worden. Ook dan mogen de vrijwilligers mee. 'Als het zo uitkomt, dan ga je met een ervaren rechercheur mee om een plaats delict te bekijken', vertelt Peter. 'Dat is het mooie, je bent daadwerkelijk onderdeel van het team'.



Vrijwilliger: extra handjes of meer?

Maar wat voegt zo'n vrijwilliger nou toe, zijn het alleen extra handjes? Jolanda de Hoog vindt van niet. Zij is er van overtuigd dat een frisse blik van iemand zonder politie-achtergrond heel nuttig kan zijn. 'Juist van buiten naar binnen kijken is ontzettend belangrijk bij onderzoeken die vastzitten', vertelt ze. Peter is het daar wel mee eens. 'Ik breng ook een stuk levenservaring mee', zegt hij.



Stoppen? Nee, de komende jaren niet!

Beide mannen genieten zichtbaar van het werk, dat blijkt wel als ze er over vertellen. 'Al zijn het geen makkelijke zaken', zegt Jacques. Zoals een onderzoek naar babylijkjes. Daar vond zijn team iets in het dossier waar ze mogelijk mee verder kunnen. 'Dat is heel erg mooi', vertelt hij trots.

Jacques denkt dan ook voorlopig niet aan stoppen, ook Peter is nog niet van plan om weer met pensioen te gaan: 'Ik ben nu 68, mijn ouders zijn 96, dus reken maar uit', lacht hij. Als het aan deze mannen ligt, zitten ze de komende jaren dan ook gewoon weer om acht uur 's ochtends bij de briefing.