Alternatieve Haagse Canal Pride: 'We hopen dat mensen aansluiten'

DEN HAAG - De droom van de Haagse fractie van D66 om een eigen Canal Pride te houden, komt toch nog uit. Radiopresentatoren Justin Verkijk en Rogier Heimgartner van Den Haag FM hebben maandagochtend toegezegd om een alternatieve Canal Pride te houden op 10 juni.

'We hadden met Kim Waanders (D66), een van de initiatiefnemers van de Canal pride, besloten om hoe dan ook de gracht op te gaan', zegt Verkijk. 'Daarom hebben we contact opgenomen met De Ooievaart.' De rondvaartorganisatie had negen boten ter beschikking gesteld en baalt dat het evenement niet doorgaat. Daarom stelt de organisatie nu alsnog een boot beschikbaar.

De komende drie weken gaan de radiopresentatoren hard aan de slag om alles rond te krijgen. 'We moeten nog een dj regelen, de aankleding, hapjes en drankjes en vergunningen natuurlijk. Misschien doen we wel een oproep op Facebook', zegt Verkijk enthousiast. De mannen hopen stiekem dat het niet bij één boot blijft. Verkijk: 'Eigenlijk willen we dat mensen met eigen bootjes aansluiten. Zo willen we de deur op een kier laten voor volgend jaar, zodat de Canal Pride volgend jaar er wel komt.'



Geslaagd

Of er daadwerkelijk Hagenaars met bootjes aansluiten bij de alternatieve pride is nog niet zeker. 'Maar voor ons is het al geslaagd als wij met één boot de gracht op kunnen gaan', zegt Verkijk optimistisch.

De Haagse Canal Pride is afgeblazen omdat gemeente Den Haag toezeggingen over subsidie voor de botenparade niet zou zijn nagekomen. Hierdoor is een tekort ontstaan van 25.000 euro.

