Politieke partijen eisen opheldering over geldstromen moskeeën De Al Ansaarmoskee in Hillegom (Foto: Wikipedia Commons)

DEN HAAG - Drie politieke partijen in de Tweede Kamer eisen opheldering over de gang van zaken rond ongewenste financiering van moskeeën in Nederland met buitenlands geld. Ze hebben schriftelijke vragen gesteld aan minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken en aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Uit onderzoek van Nieuwsuur en NRC blijkt dat islamitische instellingen in Nederland subsidie hebben aangevraagd en/of ontvangen uit enkele Arabische golfstaten. Zes instellingen komen uit deze regio, één daarvan is de Haagse as-Soennah-moskee. De financiering is omstreden omdat de vrees bestaat dat hierdoor extremistische ideeën kunnen worden verspreid. Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag pleit voor een nieuwe landelijke wet om ongewenste financieringen tegen te gaan. ChristenUnie (CU), D66 en SP vragen zich af of ministers uit het vorige kabinet belangrijke informatie hebben achtergehouden aan gemeenten en onderzoekers over de financiering van moskeeorganisaties. Die onduidelijkheid is volgens hen onwenselijk en moet zo snel mogelijk worden opgehelderd, stellen de drie partijen. Zij verwijzen ook naar het recente onderzoek van Nieuwsuur en NRC.

'Onze vrijheid is niet bestemd voor mensen met oliedollars' CU-Kamerlid Gert-Jan Segers vindt het vreemd als oud-ministers Lodewijk Asscher en Bert Koenders inderdaad belangrijke informatie zouden hebben achtergehouden. Ze willen daar opheldering over. 'Onze vrijheid is niet bestemd voor mensen met oliedollars die onze vrijheid om zeep willen helpen.' Ook de SP wil dat de beschikbare informatie openbaar wordt. Daarnaast wil de partij dat er een stop op buitenlandse financieringen komt. D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma vindt het niet gepast dat Nederland 'de rode loper uitlegt' voor onvrije gedachtegoeden. 'In Nederland koesteren we onze waarden van vrijheid, gelijkheid en democratie.' LEES OOK: Haagse as-Soennah moskee: 'Wij dulden geen beïnvloeding'