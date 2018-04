'ADO-fan van de eeuw' Harm Huttinga ernstig ziek: oproep om kaart te sturen

DEN HAAG - Eén van de bekendste ADO-fans, Harm Huttinga, is ernstig ziek. De Hagenaar mist normaal gesproken geen enkele wedstrijd, maar had afgelopen weekend te weinig energie om naar ADO - PSV te gaan.

Bij Huttinga is niet lang geleden kanker geconstateerd. Deze week ondergaat hij zijn eerste chemokuur. In het stadion hing afgelopen weekend een spandoek met de tekst: 'Harm You'll Never Walk Alone'.



Bij elke halve kans springt hij op om ons bijna in elkaar te slaan van blijdschap, maar dat gaat nu even niet Radiocommentator Bas Muijs

Kaartinzameling

Ook radiocommentator Bas Muijs viel het spandoek op. 'Normaal gesproken zit hij altijd hier voor de commentaarpositie. Harm zit hier nu niet meer voor ons. Voor hem is het spandoek opgehangen om hem een hart onder de riem te steken. Bij elke halve kans springt hij op om ons bijna in elkaar te slaan van blijdschap, maar dat gaat nu even niet. We wensen hem veel sterkte.'

Harm bezoekt al jarenlang alle wedstrijden samen met zijn maat Michel Mullekes. In 2003 werd hij door Omroep West uitgeroepen tot ADO-fan van de eeuw. De diehardsupporter miste in 2007 voor het laatst een wedstrijd.

Naar aanleiding van het spandoek in het stadion wordt Michel veel gevraagd naar het adres van Harm. Michel heeft contact opgenomen met Omroep West om de kaartinzameling via de redactie te laten verlopen.



Adres

Wil jij ADO-fan Harm een hart onder de riem steken? Stuur dan jouw kaart naar:

Omroep West tav Harm Huttinga

Postbus 24025

2490 AA DEN HAAG

Drie jaar geleden maakte Omroep West deze reportage over de fan.