Taxi nodig in Den Haag? Laat je brengen door fietsende statushouders uit Eritrea

DEN HAAG - De fietstaxi's van Humanity Cab sieren vanaf dinsdag het straatbeeld van Den Haag. Deze elektrische fietstaxidienst wordt volledig gerund en gemanaged door Eritrese statushouders. De chauffeurs van Humanity Cab brengen toeristen, dagjesmensen of Hagenaars van A naar B. Voorlopig gaan er twee fietstaxi's rijden.

Waarom specifiek Eritreeërs? Die houden net als Nederlanders van fietsen. Denk maar aan de Eritrese profwielrenner Daniel Teklehaimanot die in 2014 in de Tour de France meerdere etappes de bolletjestrui heeft gedragen. Humanity Cab is onderdeel van Eritrea Fietst en heeft als doel om Eritrese statushouders via de fiets een duurzame plek in onze samenleving te geven.

Het idee voor Humanity Cab is vorig jaar zomer ontstaan bij Paul Driest en Marcel Kleizen. Zij ontdekten de gedeelde passie met Eritreeërs voor fietsen en gingen op zoek naar een manier om deze jongens op weg te helpen in de Nederlandse samenleving. Samen met een team vrijwillgers zijn ze klaargestoomd als fietstaxichauffeur.



Achtergrond

Door de grote verschillen tussen de Nederlandse en Eritrese cultuur is het voor Eritrese statushouders een grote uitdaging om te aarden in de Nederlandse samenleving. Het aantal Eritreeërs dat in de bijstand zit is ontzettend hoog. Eritrea Fietst wil hier met Humanity Cab verandering in brengen.

