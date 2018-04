Nog eens honderden woningen voor starters en studenten bij Leiden Lammenschans

LEIDEN - Syntrus Achmea Real Estate & Finance bouwt nog eens 423 starterswoningen en 197 zelfstandige studentenwoningen op Campus Yours in Leiden. De appartementen liggen vlakbij NS-station Lammenschans.

De woningen worden opgeleverd zonder gasaansluiting. Voor de verwarming en energieopwekking wordt gebruikgemaakt van een combinatie van een warmtepompboiler, een warmte-terug-win (WTW) ventilatiesysteem en zonnepanelen.

'Betaalbare huurwoningen voor starters in de Randstad voorzien in een grote behoefte', zegt de ontwikkelaar. 'Zeker nu koopwoningen voor deze doelgroep vrijwel onbereikbaar zijn geworden.'



Derde fase

Syntrus Achmea RE&F heeft sinds 2015 al 700 studenten- en starterswoningen op Yours Leiden in portefeuille. Eind vorig jaar startte een tweede project met 465 woningen. In deze derde fase komen er dus nog eens 620 woningen bij en komt het totaal aantal op 1785.

In het nieuwe plan voor Campus Yours in Leiden zijn ook commerciële ruimtes opgenomen voor bedrijfsactiviteiten die primair zijn gericht op de starters en studenten. In het najaar van 2020 worden de woningen opgeleverd.