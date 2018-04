Deel dit artikel:











Verslagenheid bij jachtwerf Leidschendam na noodlottig bedrijfsongeval Het ongeluk in de Leidschendamse jachthaven. (Foto: Regio15)

LEIDSCHENDAM - Het dodelijke ongeluk afgelopen woensdag op een jachtwerf in Leidschendam, waarbij een 60-jarige man omkwam, laat diepe wonden achter bij de mensen van de werf. 'We werken met een klein team van tien man. Dit is een enorme klap', zegt Ad Spek van de bootwerf.

Het ongeluk gebeurde met een zeiljacht van het type 'maxi'. Het polyester schip van 8,5 meter lang en ruim 4 ton zwaar kantelt door nog onbekende oorzaak. 'We werken hier op de werf met overmatig veilige, zware apparatuur, zodat we altijd een veilige situatie houden', aldus Spek. Volgens Spek is het de eerste keer in het 40-jarig bestaan van de werf dat er een bedrijfsongeval gebeurt. De familie heeft het er vreselijk moeilijk mee. 'Ook wij zijn compleet verslagen. Deze collega werkte al 22 jaar bij ons. Dat er zoiets misgaat, dat is vreselijk. Het is een noodlottig ongeval, hier heeft niemand schuld aan.' De inspectie SZW, voorheen de arbeidsinspectie, doet onderzoek naar het ongeval.