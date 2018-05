Deel dit artikel:











Buschauffeurs sluiten aan bij FNV-demonstratie in Den Haag Een bus in Alphen aan den Rijn (Foto: John van der Tol)

DEN HAAG - Duizenden stakende buschauffeurs hebben aangekondigd dinsdag in Den Haag mee te lopen tijdens een mars vanwege de Dag van de Arbeid. Duizenden leden van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) zullen in de middag worden verwacht. Ze lopen mee vanaf het Malieveld in Den Haag.

Maandag staakten de werknemers in het streekvervoer opnieuw. De vakbonden FNV en CNV willen met de 48-uursstaking hun eisen voor een nieuwe cao voor de werknemers bij de regionale vervoersbedrijven kracht bijzetten. Volgens vakbond FNV is die staking goed verlopen. Meer dan 85 procent van het buspersoneel legde het werk neer. Het gebeurt wel vaker 1 mei, de Dag van de Arbeid, wordt aangegrepen voor demonstraties vanuit een bepaalde sector. Zo voerden in 2015 politiemensen actie tijdens de Dag van de Arbeid voor een betere cao. FNV grijpt de dag dit jaar aan om in actie te komen voor meer zekerheid en inkomen voor alle werkende mensen. LEES OOK: Uitgestorven busstation door staking: 'Oeps, volgens mij zijn we iets vergeten'