Naaldwijker geeft zichzelf aan voor wietplantjes in achtertuin

NAALDWIJK - René Barendse uit Naaldwijk heeft iets uitzonderlijks gedaan: hij heeft aangifte tegen zichzelf gedaan voor het bezit van vijf wietplanten. Het gerechtshof in Den Haag heeft maandag beslist dat hij strafrechtelijk wordt vervolgd.

De Naaldwijker, die al vijftien jaar zegt te kampen met chronische zenuwpijn, strijdt voor zijn zelfbeschikkingsrecht. Hij had vijf planten in zijn achtertuin voor eigen medicinaal gebruik. Hij had deze planten omdat de cannabis uit de apotheek volgens hem niet of nauwelijks werkte. Ook was deze cannabis voor hem te duur. De politie vernietigde zijn planten, maar hij werd niet vervolgd omdat het Openbaar Ministerie (OM) de zaak te klein vond.

Daarop besloot Barendse aangifte tegen zichzelf te doen, zodat hij ook in de toekomst weet waar hij aan toe is. Barendse zet zich namens de stichting Vergelijking Medicinale Olie (VMO) al langer in voor de acceptatie van kleine hoeveelheden medicinale cannabis. De Naaldwijker vindt dat zijn planten onterecht vernietigd zijn. Hij is een zogeheten artikel 12-procedure begonnen, waarin hij het gerechtshof vraagt het OM op te dragen alsnog te vervolgen.



Rechter moet zich over kwestie buigen

Het hof geeft Barendse gelijk en stelt dat de rechter zich over de kwestie moet buigen. Het hof neemt hierin ook de discussie over het gedoogbeleid rondom softdrugs mee.

