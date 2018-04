Claudia de Breij begon ooit bij Radio West: 'Je werd er wereldwijzer van'

DEN HAAG - 'Ik vond het wonderlijk dat je betaald kon krijgen voor iets wat zo leuk was om te doen.' Cabaretière Claudia de Breij begon haar carrière als 21-jarig meisje bij Radio West. Maandag blikte ze in het radioprogramma Aan de Bak terug op deze periode. 'Je werd er wereldwijzer van, van dat werk.'

De Breij opende maandagmorgen de stembus van de Eeuwige Roem Top 100 op Radio West. Vorig jaar stond ze met haar nummer 'Mag ik dan bij jou' op één in de jaarlijkse hitlijst.



Improviseren

In de jaren negentig presenteerde De Breij programma's als De Contactlijn, De Estafette en Blauwbilgorgel op Radio West. Ze kijkt er met veel plezier op terug. 'Het was echt heel leuk, ik heb daar heel veel geleerd. Hoe je radio moet maken en überhaupt hoe je contact moet maken. Ik heb er ook veel geleerd over volwassen worden.'

Ook hielp het radio maken haar later met improviseren op het toneel. 'Je leert heel erg om het zo snel mogelijk tot de kern te brengen. Die luisteraar zit niet te wachten op een hele verhandeling, het moet nu gebeuren.'

Met een zenderwagen reed ze door de regio. 'Je had nog geen navigatiesysteem. Ik zat met het stratenboek en een natte rug in de auto om naar het bloemencorso in Lisse of naar één of ander feest in Wateringen te gaan', blikt ze terug. 'Soms gebeurde er heel weinig, maar als je op zender moet, dan verzin je maar wat.'



Uitzending

