Politie pakt man op voor steekpartij in vakantiepark

Steekpartij op de Galgekade in Roelofarendsveen. (Foto: AS Media)

ROELOFARENDSVEEN - Na de steekpartij van afgelopen woensdag in een vakantiepark in Roelofarendsveen heeft de politie een verdachte aangehouden. Het gaat om een 20-jarige man uit Duivendrecht, laat de politie maandag weten. De man, die zondag werd gearresteerd, zou bij het steekincident betrokken zijn geweest.

Een 26-jarige man uit Amsterdam is het slachtoffer geworden van de steekpartij. Dat gebeurde woensdag even na 16.00 uur op vakantiepark De Braassem, gevestigd aan de Galgekade in Roelofarendsveen.



Het slachtoffer ligt volgens de politie nog in het ziekenhuis, maar is aanspreekbaar. Nog altijd is niet duidelijk wat er precies is gebeurd en hoe het steekincident is ontstaan. Het politieonderzoek is in volle gang.

