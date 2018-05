Te laat voor begrafenis door verwarrende namen: hoe kan dat toch?

DEN HAAG - Ze geven bezoekers soms zelfs een lift naar de buren, zodat de nabestaanden op tijd bij de uitvaart zijn. De namen van de begraafplaatsen lijken erg op elkaar en daardoor ontstaat 150 jaar later nog steeds verwarring. De medewerkers van Oud Eik en Duinen en het er naastgelegen Nieuw Eykenduynen hebben het er maar druk mee.

Verdwaalde bezoekers die bij de verkeerde begraafplaats staan. Bij uitvaartorganisatie Monuta en Yarden, die de twee Haagse dodenakkers beheren, kijken ze er al lang niet meer van op. Na een beetje heen en weer bellen komt het altijd wel goed en komen uitvaartbezoekers uiteindelijk bij de juiste begraafplek terecht. Maar hoe kan het nou dat die namen van Oud Eik en Duinen en Nieuw Eykenduynen zo op elkaar lijken?

Deze vraag hadden ook Marloes Nooijen en haar kleinzoon. HeN viel op dat de twee namen wel erg op elkaar lijken, maar dat er wel een andere schrijfwijze is. Marloes en haar kleinzoon vragen zich af hoe dit zit en sturen hun vraag naar onze rubriek Rake Vragen.



Naamsverwarring

Oké goed, eerst dan maar eens uitzoeken waarom de namen zo op elkaar lijken. De beheerders van de begraafplaatsen hebben zelf ook geen idee hoe het zit. Maar misschien biedt het boek 'Het raadsel van Nieuw Eykenduynen' wel uitkomst. In dit boek wordt gesproken over de ontstaansgeschiedenis van de begraafplaats.

Het blijkt dat de bestaande begraafplaats Oud Eik en Duinen in de negentiende eeuw ‘populair’ is bij Haagse burgers. Dit komt vooral door de oude bomen en kronkelige paden die erg passen bij de ‘romantische geest’ van die tijd.



'Nog genoeg plek'

Het is dan ook niet verwonderlijk dat als eigenaar A. M. Maas Geesteranus in 1891 zijn begraafplaats Nieuw Eijkenduijnen opent, hij wil voortborduren op 'het succes' van 'buur' Oud Eik en Duinen. En daarom ligt een gelijksoortige naam voor de begraafplaats voor de hand. Het wordt daarom Nieuw Eijkenduijnen. Dit doet misschien vermoeden dat de oude begraafplaats vol lag, maar dat is nooit het geval geweest. ‘Soms denken mensen nog steeds dat Oud Eik en Duinen vol is, maar we hebben nog genoeg plek’, zegt Erasmus Laurentius van uitvaartorganisatie Monuta uitnodigend.

En dan het verschil in schrijfwijze tussen de twee begraafplaatsen. De schrijfwijze is in de loop van de tijd een aantal keer veranderd, maar de belangrijkste verandering vindt rond 1911 plaats. Tot die tijd heet de begraafplaats in alle notulen van het bestuur nog Nieuw Eijkenduijnen, maar met de komst van de typmachine komt daar verandering in.



Luie typist?

De typist lijkt zich er gemakkelijk vanaf te hebben willen maken. Althans, dat denkt archivaris Guus Maas Geesteranus, schrijver van het boek ‘Nieuw Eykenduynen’ en verre familie van de oprichter van Nieuw Eykenduynen. Guus Maas Geesteranus: ‘alleen een ‘y’ typen in plaats van elke keer ‘i’ en ‘j’ was natuurlijk veel makkelijker voor die typist. Je hebt zo minder aanslagen nodig. Dat is vermoedelijk de reden geweest hoe het verschil in schrijfwijze is ontstaan.’



