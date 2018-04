Deel dit artikel:











Vier 65-plussers uit Leiderdorp doen gooi naar Nederlands voetbalteam Deze vier doen mee aan de selectie voor Oranje | Beeld: Omroep West

LEIDERDORP - De oranje hoedjes, brillen en vlaggetjes kunnen uit de kast, want we gaan toch naar het WK. Over iets meer dan een week gaat Nederland naar het WK voetbal in Bristol in Engeland. Niet het Nederlands elftal van bondscoach Ronald Koeman, maar het walking footballteam voor 65-plussers. Grote namen als Sjaak Swart en Wim Rijsbergen zitten in de selectie. Een probleem: ze zijn nog op zoek naar vijf spelers. Maandag was er daarom een grote selectiedag in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Vier 65-plussers uit Leiderdorp deden eraan mee. 'Wij gaan winnen', zegt Rob van der Groen lachend. 'We hebben mentaliteit en zijn goed getraind', dolt hij. 'Nee, je moet het allemaal wel een beetje met een knipoog nemen dit. Het is vooral leuk om mee te doen.' In totaal deden tweehonderd 65-plussers mee aan de selectiedag. Allemaal maakten ze kans om in Oranje te komen. Om te kijken wie de beste walking footballers zijn, deed iedereen onder andere een fitheidstest. En er is natuurlijk gevoetbald.

Geen voetbal voor luie bejaarden Langs de lijn stond Sjaak Swart om talent te scouten. 'Dit is zeker niet voetbal voor luie bejaarden', zegt Swart. 'Je blijft toch fit op deze manier. Dat is heel belangrijk op deze leeftijd.' Helaas slecht nieuws voor het kwartet uit Leiderdorp. Ze hebben de selectie niet weten te halen. Raj Permanand uit Leiderdorp: 'Meedoen is belangrijker dan winnen.'

Goed nieuws Beter nieuws is er voor Wout Jonker (65) uit Zoetermeer. Hij is wel geselecteerd voor het WK, dat op 12 mei begint in Bristol. BEKIJK OOK: 'Oudjes' voetballen nog als de beste bij OldStars Walking Football toernooi