Burgemeester Krikke wil een nieuwe wet tegen buitenlandse invloed, maar waarom eigenlijk?

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Pauline Krikke vraagt om een nieuwe wet waarmee gemeenten sneller kunnen ingrijpen als er signalen zijn van buitenlandse inmenging of radicalisering. Ze deed dat zondag na onthullingen van NRC en Nieuwsuur over buitenlandse financiering van de Haagse as-Soennah moskee.

Maar een wet is niet zo even gemaakt. Krikke moet het dus voorlopig doen met de mogelijkheden die ze voorhanden heeft. Drie vragen en de antwoorden daarop.



Waarom is het erg dat de as-Soennah buitenlands geld krijgt?

Volgens NRC en Nieuwsuur ontvangt de as-Soennah moskee geld uit Koeweit van een organisatie die in verband wordt gebracht met terrorisme. De AIVD waarschuwde de gemeente er zelfs voor. De angst is dat geld uit het buitenland ook leidt tot beïnvloeding uit het buitenland. Dat die vrees niet helemaal onterecht is, blijkt wel. Verschillende leden van de organisatie brachten een bezoek aan de moskee of predikten er. En in sommige preken werden radicale dingen gezegd. Zo werd in 2013 in een preek de gewapende jihad in Syrië goedgekeurd.



Als de gemeente dit niet wil, waarom sluiten ze de moskee niet?

De gemeente kan niet zo maar een kerk of een moskee sluiten. Want in ons land kennen we de vrijheid van godsdienst en de vrijheid om samen te komen. De moskee kan pas gesloten worden als bijvoorbeeld de huur niet wordt betaald of als steeds opnieuw de wet wordt overtreden. Met de nieuwe wet wil Krikke dat signalen van radicalisering, opgepikt door de gemeente, kunnen worden samengevoegd met bijvoorbeeld informatie van AIVD. De minister moet dan ingrijpen op basis van het beeld dat daaruit ontstaat.



Maar zo'n wet is er nog niet, wat kan de gemeente dan nu doen tegen ongewenste invloed?

Er zijn een paar dingen die nu al kunnen. Als een prediker bijvoorbeeld oproept tot geweld, dan kan hij worden vervolgd. Sinds februari is er een nieuwe wet, daarmee kunnen gebiedsverboden worden opgelegd. Imam Fawaz Jneid kreeg zo'n verbod zodat hij niet meer in Transvaal en de Schilderswijk zou preken. En dan heeft de gemeente nog de mogelijkheid om in te grijpen bij de aankoop van panden. Zoals bij de boekwinkel van Fawaz. Hij hield er gebedsdiensten, terwijl de zaak alleen mocht worden gebruikt als bijvoorbeeld een winkel. De gemeente dwong hem te stoppen omdat de erfpachtakte zijn activiteiten niet toeliet.

LEES HIER EEN BRIEF DIE BURGEMEESTER KRIKKE MAANDAG AAN VIER MINISTERS SCHREEF OVER HAAR WETSVOORSTEL