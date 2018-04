Deel dit artikel:











Leidse examenstunt met kippen valt verkeerd bij Partij voor de Dieren Kippen in het klaslokaal tijdens de examenstunt (Beeld: Omroep West)

LEIDEN - De examenstunt die vorige week werd gehouden op het Bonaventura College in Leiden is bij de Leidse fractie van de Partij voor de Dieren in het verkeerde keelgat geschoten. De partij heeft schriftelijke vragen ingediend bij het Leidse stadsbestuur.

Bij de examenstunt moesten leraren de kippen vangen en terugstoppen in hun hok. Volgens de Partij voor de Dieren is het niet goed voor kippen om in een vreemde, drukke omgeving, zoals een middelbare school, te worden losgelaten. Directeur Eduard Nagel vond het allemaal geen probleem: 'Een stunt hoort bij een volwassen school'. 'Je zag de dieren als kip zonder kop door de school rennen', zegt Lianne Raat, raadslid namens de Partij voor de Dieren in Leiden. 'Wij betreuren het dat kippen worden gebruikt voor menselijk vermaak. Je ziet dat de dieren in de stress schieten als ze worden opgejaagd. Dat zou ik zelf ook niet fijn vinden.'

Regels Contact met de school heeft Raat nog niet gehad. Wel overweegt ze om regels voor te stellen voor scholen. 'De gemeente, die het schoolgebouw verhuurt, zou eisen kunnen stellen aan de school op het gebied van dierenwelzijn. Dan zouden ze zich voortaan aan deze nieuwe richtlijn moeten houden.' LEES OOK: Bijzondere examenstunt op Leidse middelbare school