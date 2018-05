Nationale Theater pakt deze zomer uit met spektakelstuk Ondine

DEN HAAG - Het Nationale Theater staat te popelen om het zomerseizoen af te trappen. In het kader van 200 jaar Scheveningen gaat het Haagse toneelgezelschap namelijk het romantische watersprookje Ondine opvoeren. En daarvoor wordt de Koninklijke Schouwburg behoorlijk onder handen genomen.

Maandag was de eerste repetitie. Vol enthousiasme vertelt regisseur Jeroen de Man over de productie. Daar spelen maar liefst twintig acteurs mee, onder wie Mark Rietman, Stefan de Walle, Evgenia Brendes en Joris Smit.

De Koninklijke Schouwburg ondergaat zelf een behoorlijke metamorfose. Aan de voorkant komt een strandtent. De orkestbak komt onder water te staan. Op het podium gaat het echt regenen. En een reusachtige walvis is een van de vele verrassingen in het decor.



Geloofwaardigheid

Voor regisseur Jeroen de Man was het altijd een droom om het spektakelstuk Ondine op de planken te brengen: 'Het mooie van sprookjes is dat je je heel veel kan permitteren. We zitten in de wereld van watergeesten en dan is er opeens heel veel mogelijk. Het gaat niet meer over geloofwaardigheid, maar over het magische.'

Ondine is een duister sprookje over een 15-jarige waternimf, die verliefd wordt op dolende ridder. En hoewel hij al verloofd is met een ander is deze liefde onvermijdelijk. Ze krijgen de zegen van de koning van de watergeesten, onder één voorwaarde: 'Hij moet altijd bij haar blijven en haar niet verraden. Dat is de profetie die daar onder ligt. En dat gaat natuurlijk helemaal mis.'

Ondine is van 17 juni tot en met 7 juli te zien in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag

