Grote brand en 'explosie' in centrum Noordwijk De brand zou zijn ontstaan in een opslag achter een winkel. (Foto: AS Media) Straten in Noordwijk vullen zich met rook (Foto: Marc Wonnink) Hulpverleners zijn onderweg naar de brand (Foto: Marc Wonnink)

NOORDWIJK - In het centrum van Noordwijk heeft maandagavond een grote brand gewoed. Het vuur zou zijn ontstaan in een technische ruimte van een beddenwinkel in de Hoofdstraat. Daarbij is ook een explosie gehoord, meldt de brandweer. Er zijn geen gewonden gevallen.

Vanwege de brand werd een restaurant in de Hoofdstraat ontruimd. Ook zijn bewoners van vier omliggende woningen geëvacueerd. Volgens de brandweer is de brand ontstaan in een technische ruimte, waardoor een gasbrand is ontstaan. Deze was onder controle rond 23.00 uur, nadat gasbedrijf Liander het gas had afgesloten. De brandweer meldt dat er veel rook- en roetschade is. De vier woningen worden gecontroleerd op koolmonoxide. Mogelijk kunnen de bewoners daarna weer terugkeren naar hun woning.

De politie riep het publiek via Twitter op om het centrum van Noordwijk te vermijden vanwege de brand. Als gevolg van de brand werd ook een deel van het Noordwijkse centrum korte tijd afgesloten. Doorgaand verkeer kon gewoon van de belangrijkste wegen gebruikmaken.



