West Wekker: Grote brand in Noordwijk en Krikke wil nieuwe wet

REGIO - Goedemorgen! Maandag was een gure, druilerige dag. Maar vandaag belooft een stuk beter te worden. En dan hebben wij ook nog eens het belangrijkste nieuws voor je op een rij gezet. Zo brak er gisteravond brand uit in het centrum van Noordwijk en deed een Naaldwijker aangifte tegen zichzelf. Dit is de West Wekker!

1. Grote brand en 'explosie' in centrum Noordwijk

Het vuur zou zijn ontstaan in de technische ruimte van een beddenwinkel in de Hoofdstraat. Er werden ook explosies gehoord, aldus bronnen ter plaatse.

2. Naaldwijker geeft zichzelf aan voor wietplantjes in achtertuin

Een Naaldwijker die al vijftien jaar zegt te kampen met chronische zenuwpijn, strijdt voor zijn zelfbeschikkingsrecht. Hij had vijf wietplanten in zijn achtertuin voor eigen medicinaal gebruik.

3. Burgemeester Krikke wil een nieuwe wet tegen buitenlandse invloed, maar waarom eigenlijk?

De Haagse burgemeester Pauline Krikke heeft gevraagd om een nieuwe wet waarmee gemeenten sneller kunnen ingrijpen als er signalen zijn van buitenlandse inmenging of radicalisering.

4. Het Nationale Theater pakt deze zomer uit met spektakelstuk Ondine

Het Nationale Theater staat te popelen om het zomerseizoen af te trappen. In het kader van 200 jaar Scheveningen gaat het Haagse toneelgezelschap het romantische watersprookje Ondine opvoeren.

5. Leidse examenstunt met kippen valt verkeerd bij Partij voor de Dieren

De examenstunt die vorige week werd gehouden bij het Bonaventura College in Leiden is bij de Leidse fractie van de Partij voor de Dieren in het verkeerde keelgat geschoten. De partij heeft schriftelijke vragen ingediend bij het Leidse stadsbestuur.

Het weer: Eerst nog regen, in de middag droog en opklaringen.

Vanavond op TV West: Van de Kaart

Elke dinsdag kunt u misdrijven oplossen met Kirsten van Dissel: in het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie-eenheid Den Haag uw hulp. Met beelden van de 'plaats delict', reconstructies, (compositie-)foto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen. Het programma leidt dankzij de hulp van kijkers vaak tot resultaat.