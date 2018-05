Haagse buurt is ongelukken zat: 'Gemeente, haal de vaart eruit!'

DEN HAAG - Buurtbewoners van de Koningin Emmakade en Waldeck Pyrmontkade in Den Haag willen dat de gemeente het verkeer in hun buurt veiliger maakt. Hun woonstraat ligt aan de hoofdroute van Delft naar Scheveningen en wordt te vaak gebruikt als racebaan. En dat leidt regelmatig tot ongelukken. Afgelopen zaterdag zelfs voor de tweede keer in drie dagen.

'Een auto wilde linksaf de trambaan oversteken', zegt buurtbewoner Filip Zoeteweij. 'Net toen de tram kwam aanrijden. Die auto heeft een hele tijd klem gezeten tussen de tram en een trampaal. Een kraan moest de tram optillen, een traumaheli kwam erbij voor de gewonden. Echt een zwaar ongeluk.'

Twee dagen eerder reed een auto in volle vaart tegen een aantal geparkeerde auto's. De afgelopen jaren zijn er tientallen ongelukken gebeurd. 'Maar zaterdag was de maat vol', zegt Herman Wilmer, bewoner van de Koningin Emmakade. 'De gemeente moet maatregelen nemen om de snelheid omlaag te brengen.'



'Racebaan van Delft naar Scheveningen'

De Koningin Emmakade en - aan de overkant - Waldeck Pyrmontkade zijn een deel van de hoofdroute tussen Delft en Scheveningen. 'Met name 's avonds en in het weekend, als de mannen zijn gaan stappen, willen ze hier nog weleens gas geven', zegt Zoeteweij. 'Op sommige stukken is de weg hier vierbaans. Het is gewoon een racebaan.'

'We gaan het nieuwe gemeentebestuur dat nu in de maak is bestoken met cijfers, die zijn er genoeg', zegt Wilmer. 'Samen met de buurtverenigingen ook in andere delen van de stad.' Zoeteweij heeft wel een tip voor het stadsbestuur. 'Als ze er nou gewoon een enkelbaans weg van maken, camera's plaatsen bij stoplichten én controleren, dan is de gemeente snel uit de geldzorgen.'

